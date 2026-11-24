Yılmaz Güney'in 1974 yılında hakim Safa Mutlu'nun öldürülmesi nedeniyle mahkum edildiği davada, 50 yıl sonra dikkat çeken bir mektup ortaya çıktı. Öldürülen hakimin eşinin yazdığı belirtilen mektuptaki ifadeler, Güney ailesinin AİHM'e taşıdığı dosyada yeni tartışma başlattı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney'in 1974 yılında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hakim Safa Mutlu'nun öldürülmesiyle sonuçlanan olay nedeniyle yargılandığı davada, aradan geçen yarım asrın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney'in hüküm giydiği cinayet dosyası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınırken, öldürülen hakimin eşi Nuran Mutlu'ya ait olduğu belirtilen 1976 tarihli bir mektup yeniden gündeme geldi. Güney ailesinin avukatı Bişar Abdi Alınak, mektupta Nuran Mutlu'nun olay anını görmediğini ve mahkemede doğruyu söylemediğini ifade ettiğini öne sürdü.

50 YIL SONRA DOSYA YENİDEN GÜNDEMDE

Yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Güney, 1974 yılında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşanan olayda hakim Safa Mutlu'nun silahla vurularak hayatını kaybetmesi üzerine yargılanmıştı. Güney, 1976 yılında cinayet suçundan mahkum edilmişti. 1981 yılında cezaevinden izinli çıktıktan sonra yurt dışına giden sanatçı, 1984 yılında Fransa'da hayatını kaybetmişti.

Aradan geçen yılların ardından Güney ailesi, davanın yeniden değerlendirilmesi için hukuki girişimlerde bulundu. Fatoş Güney ile çocukları, 2024 yılında avukatları Bişar Abdi Alınak aracılığıyla davanın meşru müdafaa kapsamında yeniden görülmesini ve Safa Mutlu'nun mezarının açılarak incelenmesini talep etti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebini reddetti. Üst mahkemeye yapılan itiraz da sonuçsuz kaldı. Anayasa Mahkemesi'nin 25 Aralık 2025 tarihli kararının ardından Güney ailesi, dosyayı AİHM'e taşıdı.

1976 TARİHLİ MEKTUPTAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, öldürülen hakim Safa Mutlu'nun eşi Nuran Mutlu'nun 10 Ocak 1976 tarihinde üçüncü bir kişiye yazdığı belirtilen mektup oldu.

Avukat Bişar Abdi Alınak, mektupta Nuran Mutlu'nun olay anını görmediğini, buna rağmen mahkemede gördüğünü söyleyerek ifade verdiğini anlattığını ileri sürdü.

Mektupta yer alan, "O zamanlar keşke hadiseyi görmediğimi söyleseydim" ifadesi dosyanın yeniden tartışılmasına neden oldu.Söz konusu mektubun ve zarfın üzerindeki yazıların Nuran Mutlu'ya ait olduğunun üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından tespit edildiği belirtildi. 12 Mart 1976 tarihli bilirkişi raporu da AİHM'e sunulan belgeler arasında yer aldı.

GÜNEY AİLESİ YENİDEN YARGILAMA İSTİYOR

Güney ailesinin avukatı, mektubun yanı sıra dönemin otopsi raporlarını, tanık ifadelerini ve balistik incelemeleri de başvuru dosyasına ekledi. Aile, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Başvuruda ayrıca hakim Safa Mutlu'nun mezarının açılması ve ölümüne ilişkin adli incelemelerin yeniden yapılması talebi de bulunuyor.

YILMAZ GÜNEY'İN CİNAYET DOSYASINDA SON DURUM NE?

Yılmaz Güney'in 1976 yılında aldığı mahkumiyet kararı halen dosyanın hukuki geçmişini oluşturuyor. AİHM'e yapılan başvuru, davanın yeniden görüldüğü veya Güney'in aklandığı anlamına gelmiyor. Başvuruda yer alan mektup ve diğer belgelerin hukuki değerlendirmesi ise sürecin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Yarım asır önce yaşanan cinayet dosyası, yeni belgeler ve ailenin hukuki girişimleriyle yeniden kamuoyunun gündemine taşınmış durumda.