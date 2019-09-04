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Körfez Meclisi 8 gündem maddesini görüştü

Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleşen Körfez Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda 8 gündem maddesi görüşüldü.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
Körfez Meclisi 8 gündem maddesini görüştü

Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleşen Körfez Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda 8 gündem maddesi görüşüldü.


Körfez Belediyesi Eylül ayı meclisi, açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. Körfez Belediyesi stratejik planının görüşülmesi ve 2020 yılı performans programının görüşülmesi oy birliği kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantıda ayrıca, çiftçi mallarını koruma kurulu üyeleri beş asil ve beş yedek olmak üzere meclis üyelerine sunularak, oy birliği ile kabul edildi. Körfez Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü’nün talebi üzerine, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu gereğince çiftçi mallarını koruma kurulu üyeleri beş asil ve beş yedek olmak üzere meclis üyelerine sunuldu, üyeler oy birliği ile kabul edildi. Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Asil Üyeleri, “İbrahim Sadun, Kadir Kökcü, Cemalettin Gülmez, Sezaettin İnceel ve İbrahim Gürkan” olarak belirlendi.


Öte yandan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, dilek ve temennisorulara da cevap verdi. Başkan Şener Söğüt, “Körfez’in sorunlarını biliyoruz. Planlamalarımızı yaptık. Bu sorunları tek tek çözeceğiz. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması birinci önceliğimiz. İhalelerimizi şeffaf bir şekilde yapıyoruz. YARPAŞ ve İlimtepe Kooperatifi’nin kapatılması hususunda çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca belirtmek isterim ki; YARPAŞ ve İlimtepe Kooperatifinde ne başkanlığım ne de yönetim kurulu üyeliğim söz konusu değildir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekir. Eleştirilerimizi de doğru bilgiler üzerine yapmamız gerekir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
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