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Koreliler Bursa’yı tanıtıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın turistik özelliklerini kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak şehrin tanıtımına katkı sağlayan Güney Koreli fenomenlerle bir araya geldi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
Koreliler Bursa’yı tanıtıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın turistik özelliklerini kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak şehrin tanıtımına katkı sağlayan Güney Koreli fenomenlerle bir araya geldi.


Dost ve kardeş iki ülke arasında başlatılan turizm faaliyetleri çerçevesinde BEBKA, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu iş birliğiyle Bursa’ya gelen Güney Koreli konuklar, tarihî ve turistik yerleri gezdi. Ulu Cami, Kapalıçarşı, hanlar bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tophane, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü gibi tarihî yerlerin yanı sıra 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, İnkaya, Uludağ, Gölyazı ve İznik gibi önemli turizm bölgelerini ziyaret eden Güney Koreli fenomenler, bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. İskender kebabı, İnegöl köftesi, kestane şekeri gibi yöresel lezzetleri de tadan Güney Koreliler, bunlarla ilgili de takipçilerine tanıtıcı paylaşımlarda bulundu.


Bursa’nın tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile yöresel lezzetlerine hayran kalan Güney Koreli sosyal medya fenomeni ve blog yazarları, Dobruca Sosyal Tesisleri’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu’nun da katıldığı yemekte konuşan Başkan Aktaş, her ülkenin birbirleriyle farklı ilişkileri olduğunu ancak Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin özel bir pozisyonu olduğunu vurguladı. İki ülkenin de kültürleri açısından çok yakın olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu rağmen yıllar önce bizim atalarımız Güney Kore’nin bağımsızlık mücadelesi için asker göndermiş ve bizim orada şehitlerimiz var.İki ülke büyükelçilerinin bizzat Bursa’ya gelerek başlattıkları bu sürecin şehirler arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum" dedi. Başkan Aktaş, Güney Koreli misafirlerine Bursa’nın tarihî, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında da bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
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