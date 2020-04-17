Koreli genç piyanist Jeung Beum Sohn, online konser verdi

İSTANBUL (AA) - Koreli genç piyanist Jeung Beum Sohn, Uluslarası Piyano Forumu tarafından düzenlenen online konserde sahne aldı.

Uluslararası Piyano Forumu'nun internet sitesinden canlı yayınlanan konseri, çok sayıda müziksever takip etti.



Jeung, online konserde, Frederic Chopin'in "Scherzo No. 2" Ludwig van Beethoven'ın "Appassionata" ve Franz Liszt'in "Rhapsodie Espagnole" piyano sonatlarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

- Jeung Beum Sohn



İlk kez 8 yaşındayken Kumho Art Hall'da "Kumho Dahi Çocuklar Konser Serisi"nde sahneye çıkan genç sanatçı, Kore'deki Joongang, Ewha-Kyunghyang ve Eumak Chunchu gibi birçok müzik yarışmasında dereceler aldı ve ödüle değer görüldü.



Eğitimine ilk olarak Seul Sanat Okulu'nda başlayan Jeung, daha sonra Kore Üniversitesi Sanat Akademisi'nde ve Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitim aldı. Genç sanatçı müzik çalışmalarına Münster Müzik Akademisi'nde devam ediyor.



Sanatçı ayrıca bugüne kadar Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası, Münih Radyo Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Gwangju Senfoni Orkestrası ve Seul Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.

