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Aktüel Kore Gazisi hayatını kaybetti
Aktüel

Kore Gazisi hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan Kore Gazisi Emekli Albay Mustafa Kemal İyison, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:00:00 -
Kore Gazisi hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan Kore Gazisi Emekli Albay Mustafa Kemal İyison, 99 yaşında hayatını kaybetti.

İyison, yaşlılığa bağlı hastalık sebebiyle tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İyison'un cenazesi, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kore'deyken şehit olduğu bilgisi geldi

İyison'un torunu Bora Er, dedesinin Kore'de görevdeyken ailesine şehit olduğu bilgisinin verildiğini, hatta anneannesinin günlerce yas tuttuğunu söyledi.

Günler sonra dedesinin eve geldiğini belirten Er, "Ailem çok şaşırmış ama sonra büyük bir sevinç olmuş. Bizimkilere savaşta nasıl yaralandığını anlatmış." dedi.

Dedesi Mustafa Kemal İyison'un, "Ayla" filmine konu olan Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği ile aynı dönemde Kore'de olduğu bilgisini veren Bora Er, "Ayla filmi yayınlandığında hemen sinemaya gitmek istedi. O dönem yan bölüğünde kalan Süleyman Dilbirliği'nin hikayesini bildiğini söylemişti." dedi.

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