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Gündem Kore Gazisi Genç dualarla defnedildi!
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Kore Gazisi Genç dualarla defnedildi!

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Kore Gazisi Genç dualarla defnedildi!

Mersin’in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Topçu Er Duran Genç, düzenlenen askeri törenin ardından Çamlıca Mahallesi Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Topçu Er Duran Genç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Silifke’nin İmamuşağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kore Gazisi Topçu Er Duran Genç, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Merhum gazi için Çamlıca Mahallesi Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Silifke İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi. Törene Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçe protokolü, askeri erkan, merhum gazinin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Askeri törenin ardından Kore Gazisi Duran Genç, dualar eşliğinde Çamlıca Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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