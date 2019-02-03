Kore gazisi askeri törenle Hakk'a uğurlandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hakk'a erişen 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Dinler için Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Dinler'in cenazesi, askeri törenle İncirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

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