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Kore gazisi askeri törenle Hakk'a uğurlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hakk'a erişen 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle defnedildi.

03 Şubat 2019 Pazar 18:04
Kore gazisi askeri törenle Hakk'a uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Dinler için Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. 

Dinler'in cenazesi, askeri törenle İncirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 18:04
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