Kordsa’dan 100 milyon $’lık yatırım

Bu satın almalar ile Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu pazar liderliğini kompozit teknolojileri ile pekiştirerek, iki kat büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan yaptıkları bu iki yatırım ile ilgili olarak, “Dünya çapında Kordsa’nın mevcut büyüklüğüne bir Kordsa daha eklememizin yolunu açan ve bizi ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları konumuna getirecek. Amerika yatırımımızla başarı hikayelerimize yenilerini eklemeye hazırlanıyoruz. 100 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olacağız” dedi.