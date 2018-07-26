Kordsa’dan 100 milyon $’lık yatırım
Kordsa, yaklaşık 100 milyon ABD doları yatırımla başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere dünyanın önde gelen ticari havacılık sektörü markalarının stratejik tedarikçileri arasında yer alan Fabric Development Inc (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın aldı.26 Temmuz 2018 Perşembe 09:51
Bu satın almalar ile Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerinde sahip olduğu pazar liderliğini kompozit teknolojileri ile pekiştirerek, iki kat büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan yaptıkları bu iki yatırım ile ilgili olarak, “Dünya çapında Kordsa’nın mevcut büyüklüğüne bir Kordsa daha eklememizin yolunu açan ve bizi ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları konumuna getirecek. Amerika yatırımımızla başarı hikayelerimize yenilerini eklemeye hazırlanıyoruz. 100 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olacağız” dedi.
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