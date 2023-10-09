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Ekonomi Kordsa, sürdürülebilirlikte Ecovadis “Altın Madalya" ödülünü tekrar aldı
Ekonomi

Kordsa, sürdürülebilirlikte Ecovadis “Altın Madalya" ödülünü tekrar aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 18:07:00 -
Kordsa, sürdürülebilirlikte Ecovadis "Altın Madalya" ödülünü tekrar aldı

Lastik, yapı güçlendirme ve kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, sürdürülebilirlik derecelendirmesinde dünyanın önde gelen platformları arasında yer alan EcoVadis tarafından bu yıl da "Altın Madalya" ödülüne layık görüldü.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, küresel sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan EcoVadis tarafından yapılan değerlemede bu yıl da “Altın Madalya” unvanını korudu. ‘Hayatı Güçlendirmek’ vizyonuyla bugün 4 kıtada 13 üretim tesisiyle çalışmalarını yürüten Kordsa, EcoVadis “Altın Madalya” ödülü ile sürdürülebilirlik taahhüdünün arkasındaki güçlü duruşunu ve bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

2022 yılında yapılan değerlendirmede kendi söktöründeki şirketler içerisinde %1’lik başarı diliminde yer alan şirket, geliştirdiği  ileri malzeme teknolojilerinin odağında sürdürülebilirlik olduğunun bir kez daha altını çizdi. 

Kordsa Sürdürülebilirlik ve Pazarlama İletişimi Direktörü Nevra Aydoğan Gürsoy, “Faaliyet gösterdiğimiz lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında sektöre yön veriyoruz. ‘Hayatı Güçlendirme’ vizyonumuzla attığımız her adımda daha verimli ve çevreci teknolojiler üretmek odak noktamız. Bu kapsamda çevre, insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma başlıklarının değerlendirildiği EcoVadis’te bu yıl, puanımızı yükselterek, bir kez daha “Altın Madalya” unvanımızı korumayı başardık.” dedi.

Büyük, orta ve küçük ölçekli her boyutta şirketi bütünsel sürdürülebilirlik açısından değerlendiren EcoVadis değerlendirme metodolojisinde şirketin büyüklüğü, konumu ve bulunduğu sektör gibi kriterler uygulanıyor. Şirketlerin derecelendirmesinde kanıta dayalı yapılan değerlendirmeler baz alınıyor.
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