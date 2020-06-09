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Aktüel

Kordon’da sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye ceza kesildi

İzmir Kordonboyu’nda hafta sonunda sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polisin yaptığı çalışmalarla tespit edilen 8 şahsa işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:29:29 -
Kordon’da sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye ceza kesildi

İzmir Kordonboyu’nda hafta sonunda sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polisin yaptığı çalışmalarla tespit edilen 8 şahsa işlem yapıldı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta sonu, korona virüs salgınına rağmen İzmir Kordonboyu’nda sosyal mesafe kurallarına uymayarak dans edip halay çekenleri belirlemek için başlattığı çalışma son hızıyla sürüyor. Kordonboyu’nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı tespit edilen 8 şahsa, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı. Şahıslara ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) 195. madde kapsamında adli işlem yapıldı. Kurallara uymayan diğer şahısların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal alanda yaptığı denetim ve kontrollerin sanal devriye olarak sosyal medyada da yapılacağı kaydedildi.

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