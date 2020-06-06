  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kordonboyu'nda "sosyal mesafe" kuralını ihlal edenleri polis uyardı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 23:49:18 -
Kordonboyu'nda "sosyal mesafe" kuralını ihlal edenleri polis uyardı

İZMİR (AA) - İzmir'de uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar, Kordonboyu'nda sosyal "mesafe kuralı"ndan uzak bir görüntü oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşların birçoğu dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.

Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.

Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu Kordonboyu'nda vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve birçoğunun da maske takmadığı gözlendi.

Birbirlerine yakın oturan ve maskesi bulunmayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.

Özellike yaz aylarında binlerce kişinin uğrak noktası olan Kordonboyu'nda Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için "çemberli sosyal mesafe uygulaması" başlatılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı