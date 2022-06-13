Korcan Karar kimdir? Korcan Karar hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

Korcan Karar’ın hastalığı sebebiyle ayak parmakları kesildi. Korcan Karar’ın ayak parmaklarının kesildiği yönünde basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Korcan Karar kimdir, nereli kaç yaşında?

Korcan Karar kimdir?

Korcan Karar, 1 Ocak 1962'de İzmir'de doğdu. Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimi aldı. Gazeteciliğe 1981 yılında İzmir'de Yeni Asır gazetesinde İtalya ve Roma muhabiri olarak başladı. 1985 yılında Sabah gazetesinin kuruluşuyla beraber İstanbul Haber Merkezi'nde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya devam etti. 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgesellerini hazırlayıp sundu. atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı. Mart 2001'de atv'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" olarak sunmaya başladı.

2006 yılında İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından "Grande Cavaliere" onur nişanıyla ödüllendirildi. Ocak 2008'de Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı. 9 Eylül 2009'da Berna Özkan'la evlendi. 6 Mayıs 2011'de İstanbul'un Ortaköy ilçesinde Esma Sultan Yalısı'nda 30. Yıl Fotoğraf Sergisi olan "Bugünlerin Habercisi Dün" isimli sergide 100 kareden oluşan fotoğraflarla katılmıştır. 2012 yılında Skytürk 360'ta 50 Dakika ve 50+50 Dakika programını ve 360'ta Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2014 yılında Yılmaz Özdil ile ilgili haberlerde tek taraflı davranılarak Yılmaz Özdil’in açıklamalarına yer verilmemesi nedeniyle 360'tan istifa etti. Daha sonra YouTube'de bulunan BuTV'de programlar yaptı. Yaşantısını Alaçatı'da sürdürmektedir.

Korcan Karar kariyeri

Çalıştığı gazeteler

1981-1985: Yeni Asır

1985-1996: Sabah

1998-2007: Sabah

Çalıştığı TV kanalları

1993-1994: Show TV

1994-1999: atv

2000: Kiss TV

2001-2007: atv

2008-2012: Show TV

2011-2012: Skytürk

2012-2013: Skytürk 360

2013-2014: 360

Korcan Karar TV programları

1993: Turunç Hattı (SHOW TV) (Cansu Akbel ile birlikte)

1994: Şok (SHOW TV) (Mehmet Ali Yula ile birlikte)

1996-1999: Şok (atv) (Nurhayat Kavrak ve Cansel Özzengin ile birlikte)

2005-2007: Haftasonu Haberleri (atv)

2008-2012: Haftasonu Haberleri (SHOW TV)

2012: 50 Dakika (SKYTÜRK 360)

2012: 50+50 Dakika (SKYTÜRK 360)

2012: ABD'nin Seçimi 2012 (SKYTÜRK 360) (İlkin Ündeş Kavukçu ile birlikte)

2012-2013: Skytürk 360 Ana Haber Bülteni (SKYTÜRK 360)

2013-2014: 360 Ana Haber Bülteni (360)

TV belgeselleri

1994: Bosna Belgeseli (atv)

1995: Bosna'nın Son 365 Günü (atv)

1995: Ölüm Kampları (atv)

2000: Bosna'nın Son 365 Günü (KİSS TV)

2011: Belissima 2012 (SKYTÜRK)

2012: Bosna Belgeseli (SKYTÜRK 360)