Kör sivilceleri geçiren 6 doğal çözüm! Osman Müftüoğlu'ndan sivilce kurutucu uyarılar!

Sivilceniz oluşmadan müdahale edin. Uzaktan farkedilmeyen ama yumru yumru olduğunu hissettiğiniz, çoğunlukla henüz tam oluşmadığı için ağrı veren sivilcelere kör sivilce denir. Bu tip sivilceler de tıpkı diğerleri gibi gözeneklere dolan yağ, kir ve ölü derilerin gözenekleri tıkaması sonucunda oluşur.

Kör sivilce tedavisi sivilcenin tipine ve oluşma nedenine göre farklılık göstermektedir. Eğer basit ve dönemsel bir sivilcelenme söz konusu ise kremler ve doğal çözümler uygulayabilirsiniz. Ancak uzmana danıştıktan sonra altta yatan hormonal sorunlar gibi başka faktörler bulunursa, problemi kökten çözmek gerekecektir.

OSMAN MÜFTÜOĞLU'NDAN 6 ADIMDA SİVİLCE KURUTMA FORMÜLÜ

Şeker: Şeker ve tuz tüketimi arttıkça sivilce oluşumu artıyor. Süt tüketimi de bu işi tahrik ediyor.

Gluten tüketimi: Cildi bozuyor. Undan yapılan her şey. Makarna, cips, pasta... Sivilce ile mücadele için glutensiz beslenin.

Parmak perhizi: Sivilcelerinizle oynadığınızda yaymış oluyorsunuz.

Güneş ışınları: Güneş ışınlarına fazla maruz kalmak zararlı. Yanmayacak kadar uzak mahrum kalmayacak kadar yakın olun. Güneş kremlerini kullanmalıyız.

Sigara: Tam bir cilt düşmanıdır. Yaşlandırır.

Alkol: Cilt bütünlüğünü bozuyor.

Avokado ve zeytinyağı ciddi bir cilt dostudur. Balık ürünleri, sebze ve meyveler cilt dostudur.

Kör Sivilceleri Kurutan Doğal Formül

Malzemeler:

Diş macunu

Soğan

Uygulanışı:

Malzemeler arasında hem diş macunu hem de soğan bulunuyor ama siz bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz.

Gece yatmadan önce sivilce üzerini kapatacak şekilde diş macunu sürün. Macunun katkısız, sade olması daha uygun olacaktır.

Macun yerine kestiğiniz soğanın suyunu da pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Tercih sizin. Sabah kalktığınızda ılık suyla yüzünüzü temizleyebilirsiniz.

Kör Sivilce Şişliklerini Söndüren Tonik

Malzemeler:

1 kahve fincanı maden suyu

1 kahve fincanı elma sirkesi

Uygulanışı:

Maden suyu ve elma sirkesini karıştırın ve sivilcenin şişliği inene kadar pamukla günde bir kere uygulama yapın. Halk arasında maden suyu ve sodanın aynı içeriğe sahip olduğu düşünülmektedir ama bu doğru değildir. Maden suyu yerine soda kullanmanız aynı etkiyi yaratmayacaktır.