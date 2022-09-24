Kör kurşunun ağır yaraladığı Musa hayatını kaybetti

Kocaeli'de 34 gün önce başına yorgun mermi isabet eden ve beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki Musa İlter, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Olay, 20 Ağustos akşamı Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakıma alınan minik Musa'nın 12 Eylül tarihinden beyin ölümü gerçekleşmişti. 34 gündür yaşam savaşı veren Musa İlter, akşam saatlerinde yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri ise Eşme'de operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 11 silaha el konuldu. Yapılacak olan otopside mermi çekirdeğine balistik inceleme yapılacak. İnceleme sonucu Musa İlter'in başına isabet eden merminin hangi silahtan çıktığı tespit edilmeye çalışılacak.