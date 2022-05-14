Kör kangal dünyanın dilinde! Koyunların yanına sinek bile yaklaştırmıyor!
Koyunları çok iyi koruyan bir Sivas kangal köpeğinin görüntüsü dünya genelinde hayvanların paylaşıldığı sayfada gündeme oturdu. Kangal için "Koyunlarını çok iyi koruyan bir Türk kangalı cinsi" yorumu yapıldı.
Türkiye'nin meşhur kangal köpeği, adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Son olarak dünya genelinde hayvanların paylaşıldığı bir sayfa, kangal köpeğine ait görüntüleri paylaştı.
Gücü ve Duruşu Çok Beğenildi
Koyunların ön tarafındaki kulübede olduğu görülen kangal köpeğinin duruşu ve çevikliği çok beğenildi. Ayrıca koyunlara da çok iyi sahip çıkacağı vurgulandı.
Çok Sayıda Yorum Yağdı
Kangalı ilk kez gören çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaptı. Ayrıca köpeğin bir gözünün de kör olduğu iddia edildi.