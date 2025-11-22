Kopyala-yapışır siyaseti! Ali Mahir de Mansur için kafayı çıkardı

CHP yöneticileri, yolsuzluktan, hırsızlıktan soruşturma açılan belediye başkanlarını savunma işini artık otomatiğe bağladı.

23 Mart’ta yolsuzluk ve hırsızlıktan tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konser vurgunundan soruşturma izni verilmesiyle birlikte, CHP sözcüleri adeta kopyala yapıştır yaparak savunmaya geçtiler.

“BU BİR SİYASİ OPERASYONDUR”

“Güneş balçıkla sıvanmaz!” başlığıyla sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı beylik laflarla savunmaya kalkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırma çabaları sonuca ermeyecek! Geçmişte Ankara halkının milyarlarca lirasına çökenler için sessiz kalan, şimdi Mansur Başkan’a yönelik bu haksız tutumu gösterenler adaletten ve hukuktan bahsedemezler! Bu bir siyasi operasyondur, bunu da tüm halkımız görmektedir” diye yazarak, tıpkı İmamoğlu’nda yaptıkları gibi siyasi bir savunmaya imza attı.