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Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen kopyacı 'Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama geldi. Yeni Bir Parti hesabı, 31 Mart öncesinde kesinlikle harekete geçilmeyeceğini duyurdu.

03 Mart 2019 Pazar 15:44
Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler

AK Parti'den ayrılan isimlerin kuracağı konuşulan kopyacı Yeni Bir Parti'ye sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "31 Mart öncesinde kesinlikle harekete geçilmeyeceğini saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı konuşulan 'Yeni Bir Parti'ye ait sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapıldı.

"31 Mart öncesinde harekete geçilmeyecek"

Açıklama şöyle:

Sayın Vatandaşlarımız, adımıza açılan sahte hesaplardan kadromuzun açıklanması ile ilgili tarihler verildiği görülmektedir. Bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyiniz. 31 Mart öncesinde kesinlikle harekete geçilmeyeceğini saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!

Kopyacı parti

Yeni bir partinin kurulacağının sinyallerini veren sitede kullanılan görsellerde ise AK Parti’nin mitinglerinden alınan fotoğraflar kullanılmıştı. "Siyasette taze kan süper güç Türkiye için heyecan" başlığıyla sitede yer alan görselde AK Parti mitinglerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "rabia" işaretini yapan vatandaşlar görülüyor.

Kurulacak olan yeni partinin sloganlarının yer aldığı bir diğer görselde ise milliyetçi tabana yönelik mesajlar verilmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sıklıkla dile getirdiği Türklerdeki "Kızıl Elma" ülküsüne atıfta bulunularak "kurt" görseli kullanıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:44
  1. Yeni bir partiyi kim kurdu
  2. yeni bir parti kuruluyor
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • dikkat! kurtarıcınız geliyy!dikkat! kurtarıcınız geliyy!11 dk önce
    Davudoğlu pusuya yattı haa! Dikkat etsin, kedi kapar arkadan yanaşıp..
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 11 dk önce
    Yazıklar olsun. Sizehakkımı helal etmiyorum zira ben müslümanım. benim dinimi yıkmak için kâfirlerle bir araya gelmiş oluyorsunuz.
  • Aydemir TuranAydemir Turan12 dk önce
    İhaneti Allah sevmez, Millette asla destek vermeyecek!!!!! Tarihin çöplüğü sizin gibi hainlerle dolu
  • Murat Murat 12 dk önce
    Sütü boğukların, kanı da bozuk olur. Yüzsüzler. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan.
  • ismi belirsiz deniyor ancakismi belirsiz deniyor ancak13 dk önce
    dört yapraklı yoncanın bazı mesajlar içerdiğini düşünüyorum. gerçi vefasız kimselerin vereceği mesajdan ne olur? parti ismi ise olsa olsa yeni parti falan olabilir çünkü yeni olmaktan başka ne vaat edebilirler ki?

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