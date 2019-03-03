Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler

AK Parti'den ayrılan isimlerin kuracağı konuşulan kopyacı Yeni Bir Parti'ye sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "31 Mart öncesinde kesinlikle harekete geçilmeyeceğini saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı konuşulan 'Yeni Bir Parti'ye ait sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapıldı.

"31 Mart öncesinde harekete geçilmeyecek"

Açıklama şöyle:

Sayın Vatandaşlarımız, adımıza açılan sahte hesaplardan kadromuzun açıklanması ile ilgili tarihler verildiği görülmektedir. Bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyiniz. 31 Mart öncesinde kesinlikle harekete geçilmeyeceğini saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!

Kopyacı parti

Yeni bir partinin kurulacağının sinyallerini veren sitede kullanılan görsellerde ise AK Parti’nin mitinglerinden alınan fotoğraflar kullanılmıştı. "Siyasette taze kan süper güç Türkiye için heyecan" başlığıyla sitede yer alan görselde AK Parti mitinglerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "rabia" işaretini yapan vatandaşlar görülüyor.

Kurulacak olan yeni partinin sloganlarının yer aldığı bir diğer görselde ise milliyetçi tabana yönelik mesajlar verilmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sıklıkla dile getirdiği Türklerdeki "Kızıl Elma" ülküsüne atıfta bulunularak "kurt" görseli kullanıldı.