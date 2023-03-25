Kopya alışveriş sitelerine dikkat! Merakla beklediği detaylar.. Duyurdu!

Teknoloji Editörü Ozancan Kubilay hacker’ların son günlerde sıklıkla kullandığı ‘fishing’ olarak bilinen ‘oltalama’ yöntemine karşı uyarıda bulundu.

Kullanıcıların verisini elde etmek için kullanılan yöntemlerden birisi son dönemde hacker’ların ağına takıldı. Global olarak ‘fishing’ ismiyle bilinen ‘oltamala’ yöntemi ile hackerler kopya siteler üreterek kullanıcıların kimlik bilgileri ve kart bilgilerini elde ediyor. Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Teknoloji Editörü Ozancan Kubilay, kullanıcıları ‘oltalama’ yöntemine karşı uyardı ve alabilecekleri tedbirleri aktardı.

“Dolandırıcılar öyle bir oltalama yöntemi buldular ki birebir platformları kopyalıyorlar”

Konuya ilişkin konuşan Teknoloji Editörü Ozancan Kubilay, güvenilir platformların da kopyalarının üretildiğine dikkati çekerek, “Son dönemde günlük hayatta böyle güvenilir bir şekilde kullandığımız birçok platformun kopyası çıkmaya başladı. Bunun kopyası gerçekten çok tehlikeli sonuçları bizlerle buluşturabilir. Şöyle bir süreç bizleri bekliyor; herhangi bir yere girmek istediğinizde bir örnek veriyorum. Ulaşım kartı doldurmak istediğinizde bunu Google'la arayarak sonlandırabilirsiniz. Bunu tüm kullanıcılar yapıyor. Ama burada dolandırıcılar öyle bir oltalama yöntemi buldular ki birebir bu platformları kopyalıyorlar. Bu web sitelerini kopyaladılar ve siz oraya girdiğinizde bilgilerinizi girdiğiniz zaman bir yükleme oldu zannediyorsunuz. Bekleme süreci başlıyor. Bundan sonrasında da yüklemenin gerçekleşmediğini fark ettiğinizde ne yazık ki zaten sizlere SMS yoluyla ya da bir mail yoluyla bankanızdan şu kadar tutarında bir harcama yapıldı. Ya da işte yüz elli lira, iki yüz lira, üç yüz lira gibi harcamaların yapıldığı mesajı ya da maili gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

Kopya web sitelerinin Google’da reklam vererek üst sıralara çıkabildiğini belirten Kubilay, “Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeyler var ki son dönemde bu iyice arttı. Yani birebir bizlerin sıklıkla kullandığı alışveriş siteleri kopyalanıyor. Google'da üst sıralara çıkartılabiliyor. Gidip doğrudan Google'a reklam vererek bunu yapabiliyorlar ve algoritmanın bunu anlaması ya da manuel olarak bunun anlaşılması belli bir zaman alıyor. O zaman sırasında da zaten dolandırıcılar alacağını almış oluyor. Hani oradan ne kadar ne koparırsak kardır mantığıyla ilerlediği için ne yazık ki o sürede canı yanan ve dolandırılan insanlar oluyor” diye konuştu.

Dolandırılmamak için alınması gereken tedbirleri dile getiren Kubilay konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunlardan kaçınmak için ne yapmamız lazım? Özellikle bu tarz platformlara girmek için Benim naçizane tavsiyem şimdi bu evet web sitesinde yapılabiliyor ama uygulamalarda daha düşük ihtimalle oluyor. Dolayısıyla onaylanmış uygulama marketlerinde burada Apple'ın geliştirmiş olduğu App Store, Google Play, Huawei tarafından şu anda bizlere sunulan bir uygulama mağazası var App Galeri gibi mağazalardan bu uygulamaları indirerek alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise bunlara ulaşamıyorsanız ya da bir mobil uygulaması yoksa bu platformun mutlaka girdiğiniz web sitesinin uzantısını kontrol edin. Yani normalde ‘com’ yerine sizleri ‘CO’ gibi bir uzantı karşılayabilir. Bu oldukça önemli. Yanlışlıkla ya bu da ‘com’ bu da ‘co’ falan deyip de oraya kart bilgilerinizi girmeyin ve mutlaka internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız, sanal kartınızı kullanmaya da dikkat edin. Limitin de çok yüksek tutmayın. Yani böyle üç yüz, dört yüz liralık limitler de tutmaya çalışın. Bir yüksek miktarda alışveriş yapacağınız zaman zaten bunu yükseltirsiniz Yine işinizi halledip daha sonrasında da bu kartı kapatırsınız. Ancak burada dikkat etmeniz gereken noktaları zaten sizlere aktardım. Bence dediğim gibi burada kullanıcının oraya girdiği zaman web sitesine girdiği zaman web sitesinin uzantısını kontrol etmesi çok önemli ve bir de güvenlikle alakalı bizim işte bahsettiğimiz bazı sertifikalar var web sitelerinin aldığı. Bu dolandırıcılık oltalama maksatlı yapılan web sitelerinde bu sertifikalar olmuyor. Ve orada bu site güvenli değildir uyarısı çıkabiliyor kimi zaman tarayıcı da. Yine buna da dikkat ederseniz tarayıcı sizi uyarırsa mutlaka kart numaranızı girmeden önce tekrardan siteyi bir kontrol edin. Ancak gün sonunda şöyle bir durum var ki mutlaka ama mutlaka kartınızı internet üzerinde bir yerde paylaşırken iki kere düşünün iki kere kontrol edin ki sonradan canınız sıkılmasın.”





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