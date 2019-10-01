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Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapmanın püf noktası

Ölçülü ve düzenli tüketildiğinde Türk kahvesi sağlık için son derece faydalıdır. Türk kahvesinin olmazsa olmazı ise bol köpüğüdür. Peki, köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

01 Ekim 2019 Salı 22:46
Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapmanın püf noktası

Ölçülü ve düzenli tüketildiğinde Türk kahvesi sağlık için son derece faydalıdır. Türk kahvesinin olmazsa olmazı ise bol köpüğüdür. Peki, köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Türk kahvesinin faydaları nelerdir?

Türk kahvesi ağrı kesici özellik gösterir.

Yapılan bilimsel çalışmalar Türk kahvesinin bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Düzenli Türk kahvesi tüketimi siroz hastalığını önler.

Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini azaltır.

Depresyon tedavisi için de Türk kahvesi son derece önemlidir.

Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Öncelikle köpüklü ve lezzetli bir kahve için tazelik son derece önemlidir. Mümkünse Türk kahvenizi azar azar taze çekilmiş olarak satın alın. Böylelikle kahvenizin tazeliğinden emin olursunuz.

En lezzetli kahve hiç kuşkusuz bakır cezvede 15-20 dakika pişirilenidir.

Kahve hazırlarken sıcak su kullanmamalısınız.

Bol köpüklü kahve için mümkünse her kahveyi tek tek pişirmek daha doğru olacaktır. Böyle bir durum uzun zaman alacağı için en fazla 2 fincanlık kahve pişirmenizi tavsiye ederiz.

Bol köpüklü kahve için mutlaka toz şeker kullanmalısınız.

Cezvenin içerisine bir fincan için iki çay kaşığı kahve koymanız yeterli olacaktır.

Cezveye önce kahve sonra şeker konur. Bu ikili güzelce karıştırıldıktan sonra içerisine su dahil edilir.

Cezve ocağa alındıktan sonra bir daha karıştırılmaz.

Kahve köpükleri yukarı çıkmaya başladığında bir kaşıkla fincanlara bölüştürmeye başlayabilirsiniz.

Kahve taşma aşamasına geldiğinde ocağı kapatın.

Kahveyi öncelikle fincanlara yarım yarım boşaltın.

Ardından kalan kahveyi fincanlara bölüştürün.

Şimdiden kolay gelsin.

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 22:46
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