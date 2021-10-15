Köprüyü geçtikten sonrasını bir de düşünün... CHP Milli Gazetenin mücadelesini paspas gibi çiğnedi

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Feminaziler tarafından desteklenen ve Müslüman Türk toplumunun temeline dinamit koyan "İstanbul Sözleşmesi" adlı ifsat projesi 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildi. Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması aile düşmanı feminist çevreler ve solak güruhu rahatsız ederken, sözleşmenin kaldırılması sonrası Milli Gazete "Mücadelemiz sonuç verdi" başlığını attı.

Haberinde İstanbul Sözleşmesi'nin Türk aile yapısını derinden sarsmasının yanında gayri ahlaki durumların da önünü açtığını belirten Milli Gazete, alınan kararın toplumun kanayan yaralarına merhem olduğunu ifade etti.

Milli Gazete’nin mücadelesine CHP freni

Sözleşmenin kaldırıldığı günden beri ortalıkta tepinen CHP’den bir kez daha şaşırtmayan açıklamalar geldi.

CHP’li Aylin Nazlıaka ve Feyza Altun yaptıkları açıklamada, iktidar olmaları durumunda İstanbul Sözleşmesini 1 hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

İktidar olmak için Saadet Partisi’nin oylarına "köprüyü geçene kadar" talip olan CHP, Milli Gazete’nin İstanbul Sözleşmesi için verdiği mücadeleyi daha şimdiden paspas gibi çiğnemesi dikkat çekerken, Temel Karamollaoğlu’nun tüm bunlara karşın CHP ile ittifak konusuna hala kapıyı açık bırakması "Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu bile bile kendi ayağına sıkıyor" yorumlarına neden oldu.