‘Köprüye ne gerek var' diyen Temel Karamollaoğlu'ndan bomba çözüm önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu kez de yapımı tüm hızıyla süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştirdi.

Tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan Türkiye'nin dev projesini hedef alan Karamollaoğlu, köprünün gereksiz olduğunu iddia etti.

Bir aracın sadece birkaç dakika içinde köprüden geçmesini en az yarım saati alacak vapur ulaşımıyla kıyaslayan Temel Karamollaoğlu, kendince çözümüde önerdi.

Karamollaoğlu, "Araç taşıyan gemilerin sayısını arttırın orada bir problem kalmaz" ifadelerini kullandı.

"Emin olun bu haram"

Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, şunları söylemişti:

"Emin olun bu haram. Bu Zafer Havaalanına benzer. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah edersiniz. Bunun adına da hizmet dersiniz"

"Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil"

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili o günlerde açıklama yapan Saadet Partisi lideri, "Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil" demişti.

Yüksek Hızlı Tren için "Bu hizmet değil" demişti

24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi memleketi Sivas'ta miting gerçekleştiren Karamollaoğlu, Yüksek Hızlı Tren'in göçü hızlandıracağını öne sürmüş ve "Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil" diye konuşmuştu.