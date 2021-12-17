'Köprüler 3 katı maliyetle yapıldı' Sen alsaydın Yavuz!

Yeniakit.com.tr

Habertürk TV canlı yayınında Hülya Hökenek'in konuğu olan İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarı "yatırımlar" üzerinden hedef aldı.

Sen alsaydın Yavuz!

"Aslında yatırımlar çok güzel oldu, ama çok pahalı oldu." diyen Ağıralioğlu, yatırımların Türk ekonomisinin üzerine yük olduğunu iddia etti.

İP'li Ağıralioğlu, "Sizin bu yaptığınız köprüleri, tünelleri, sizin yaptığınız fiyatların üçte birisine yapabiliyorsak, niye size teşekkür edelim." dedi.

Osman Gazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapan firmalar, satışa çıkmalarına karşın alıcı bulamadı. Köprülerin, üçte bir fiyatına yapılabilecekken üç misli fiyata yapıldığına inanan Ağıralioğlu'nun, üç misli kazanmak için köprüler satışa çıktığında neden talip olmadığı merak ediliyor.