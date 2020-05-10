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Aktüel

Köprüden ırmağa atlayan gencin cesedi bulundu

Samsun’da köprüden Yeşilırmak Nehri’ne atlayan gencin arama çalışması sonucu cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:53:11 -
Köprüden ırmağa atlayan gencin cesedi bulundu

Samsun’da köprüden Yeşilırmak Nehri’ne atlayan gencin arama çalışması sonucu cesedi bulundu.


Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde Ali Fuat Başgil Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (26) dün saat 19.00 sıralarında Ali Fuat Başgil Köprüsü üzerine çıkarak kendini demir korkuluklardan Yeşilırmak Nehri’ne bıraktı. Debisi yüksek olan nehirde kısa sürede gözden kaybolan İ.C.’nin atlama anını gören vatandaşlar olayı polise haber verdi. Olay yerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında İ.C.’nin cesedi köprünün ayağınında bu sabah aramaya katılan dalgıçlar tarafından bulundu. İ.C.’nin cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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