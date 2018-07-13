Köprüdeki yürüyüşe Başkan Erdoğan da katılacak!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenecek.

ERDOĞAN ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET EDECEK

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

KÖPRÜDEKİ YÜRÜYÜŞE DE KATILACAK

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.