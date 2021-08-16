Fenerbahçe sezonun ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Zorlu maçta Serdar Dursun sakatlandı. Konu hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Süper Lig’in ilk haftasında galibiyetle döndüğümüz Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadeleri yer aldı. Peki, köprücük kemiği ne oluyor?

Köprücük kemiği nedir nerededir? Köprücük kemiği kırığı ne kadar zamanda iyileşir?

Köprücük kemiği; insan anatomisindeki sternum ile kürek kemiği arasında köprü görevi gören yetişkin bir insanda ortalama 15 cm boyundaki bir uzun kemiktir. Anatomik pozisyondayken yatay olarak bulunan tek uzun kemiktir.

Köprücük kemiği yere düşmeyle, hafif bir darbeyle bile kırılabilir. Uzmanlar bu kemiğin yaş faktörü göz önünde bulundurularak 3 ila 6 hafta arasında iyileşebileceğini belirtiyor.