0553 313 94 23

Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1.4 milyar lira gelir

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir elde edildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:01
Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1.4 milyar lira gelir

Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde elde edilen gelir 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden eylülde yapılan 10 milyon 223 bin 444 araç geçişinden 35 milyon 371 bin 376 lira ücret alındı. Geçen ay otoyollardan yapılan 30 milyon 156 bin 860 araç geçişinden de 138 milyon 585 bin 356 lira gelir elde edildi. Yılın 9 ayında ise köprü ve otoyollardaki 342 milyon 654 bin 140 araç geçişinden toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir sağlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:01
  1. İstanbul
  2. Köprü ve otoyollar
  3. Karayolları Genel Müdürlüğü
  4. 15 temmuz şehitler köprüsü
  5. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  6. Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
    4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    13. Galatasaray'da Küfür krizi!
    14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi