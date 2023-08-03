  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!

Evli kadına mesaj atan dolmuşçuyu o öldürmüş! Eşime mesaj attığını görünce beynimden vurulmuşa döndüm

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Renault 2023 Toros modelini tanıttı! Türkiye’nin açık ara en ucuz elektriklisi olacak

Kafayı sıyıran bakan İsrail polisine seslendi! Bakan sokaklarda kan dökün çağrısı yaptı

10 biçerdöver kese kese bitiremedi! Görenler "maşallah" dedi

İşte "CHP'nin vatandaşa hizmet aşkı": Yürütemediği araçlarla en pahalı ulaşımı sunmak

Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

İki Arap ülkesinden İran'a gözdağı! "Gaz sahasının mülkiyeti bizimdir"
Dünya Kopenhag'da yüce Kur'an'a çirkin saldırı!
Dünya

Kopenhag'da yüce Kur'an'a çirkin saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 17:40:00 -
Kopenhag'da yüce Kur'an'a çirkin saldırı!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yüce Kur'an'a yönelik bir saldırı gerçekleşti.

İsveç ve ardından Hollanda'da yaşanan yüce Kur'an'ı yakma hadsizliklerine bir yenisi daha eklendi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta, Türkiye Büyükelçiliği önünde bir araya gelen grup, yüce Kur'an'ı yaktı.

Polis koruması altında gerçekleştirilen provokasyonda, grup Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) hakaret içerikli sloganlar atma edepsizliğinde de bulundu.

Gruptakiler provokasyonda yaptıkları açıklamada, Türk ürünlerinin boykot edilmesini de istedi.

İsveç küstahlıkta sınır tanımıyor! Türk bayrağını ve Kuran-ı Kerim’i yakacaklar
İsveç küstahlıkta sınır tanımıyor! Türk bayrağını ve Kuran-ı Kerim’i yakacaklar

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsveç küstahlıkta sınır tanımıyor! Türk bayrağını ve Kuran-ı Kerim’i yakacaklar

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı! Türkiye'den çok sert cevap
İsveç'te Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı! Türkiye'den çok sert cevap

Gündem

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı! Türkiye'den çok sert cevap

Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya Suudi Arabistan ve Ürdün'den kınama
Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya Suudi Arabistan ve Ürdün'den kınama

Dünya

Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya Suudi Arabistan ve Ürdün'den kınama

1 nolu baro uyuyor, TBB başörtüsünü hedef alıyor! 2 nolu baro Kuran'ı yakan hadsizler için İsveç'te
1 nolu baro uyuyor, TBB başörtüsünü hedef alıyor! 2 nolu baro Kuran'ı yakan hadsizler için İsveç'te

Gündem

1 nolu baro uyuyor, TBB başörtüsünü hedef alıyor! 2 nolu baro Kuran'ı yakan hadsizler için İsveç'te

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23