Kopenhag'da yüce Kur'an'a çirkin saldırı!
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yüce Kur'an'a yönelik bir saldırı gerçekleşti.
İsveç ve ardından Hollanda'da yaşanan yüce Kur'an'ı yakma hadsizliklerine bir yenisi daha eklendi.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta, Türkiye Büyükelçiliği önünde bir araya gelen grup, yüce Kur'an'ı yaktı.
Polis koruması altında gerçekleştirilen provokasyonda, grup Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) hakaret içerikli sloganlar atma edepsizliğinde de bulundu.
Gruptakiler provokasyonda yaptıkları açıklamada, Türk ürünlerinin boykot edilmesini de istedi.
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