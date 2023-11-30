Kopenhag, Bayern Münih ile berabere kaldı! Galatasaray’ın tek şansı…

Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. maçında Bayern Münih ile Kopenhag karşı karşıya geldi. İki ekibin de birçok fırsattan yararlanamadığı maç 0-0 berabere biterken, 90+2’de verilen penaltı kararı VAR’dan döndü. Bu maçta alınan skor, Galatasaray’ın gruptan çıkma olasılığında değişikliklere yol açtı.

Son Galatasaray galibiyetiyle gruptan çıkmayı garantileyen ev sahibi Bayern Münih, ilk yarıda iki yüzde 100’lük pozisyondan eli boş dönerken, Danimarka ekibi Kopenhag zorlu deplasmanda zaman zaman gol pozisyonları yakaladı.

Ancak Alman kaleci Manuel Neuer’i geçemeyen Kopenhag, zorlu deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrılarak Galatasaray’la oynayacağı son maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

90+2’DE PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

Maçın hakemi Stephanie Frappart, 90+2. dakikada Bayern Münih lehine penaltı noktasını gösterdi.

Kopenhag savunmacısının ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini gösteren Frappart, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltıyı iptal etti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

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BERABERLİK KOPENHAG’A YARADI

Bu sonuçla puanını 5’e yükselten Kopenhag, gruptaki son maçında aynı puana sahip Galatasaray’ı konuk edecek.

Sarı kırmızılı ekiple aynı puanda bulunan Danimarka ekibi, averaj olarak 1 gollük avantaja sahip. Bu nedenle, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalması için Kopenhag’ı mağlup etmesi gerekecek.

Danimarka ekibi, Galatasaray ile berabere kalması veya galip gelmesi halinde ikinci olarak üst tura yükselecek.

Kopenhag, eğer Bayern’e yenilseydi, tur atlayabilmesi için Galatasaray’ı yenmekten başka çaresi kalmayacaktı.