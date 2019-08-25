Köpekten korkan kedi 15 saat ağaçta mahsur kaldı Balıkesir’in Karesi ilçesinde köpekten korkarak ağaca tırmanan kedi 15 saat ağaçta mahsur kaldı.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde köpekten korkarak ağaca tırmanan kedi 15 saat ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye aracının merdiveni ağaca yaklaşınca itfaiye erinden korkan kedi ağaçtan hızla aşağıya inerek kaçtı.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana gelen olay bir sitede yaşandı. Sitede bulunan sokak köpeği Ali Rıza isimli gencin yanında bulunan kedisine saldırdı. Kedi korkarak sitenin bahçesinde bulunan çam ağacının tepesine kaçtı. Kedi sahipleri ve site sakinlerinin tüm çabasına rağmen korkan kedi ağaçtan indirilemedi. Yaklaşık 15 saat boyunca kedinin aşağıya inmesini bekleyen aile en sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Yardım pikabı ile gelen itfaiye eri kediyi ağaçtan indiremeyince, itfaiyeden merdivenli yangın aracı istendi. İtfaiye Daire Başkanlığından gelen büyük merdivenli yangın aracının üstüne çıkan itfaiye eri kediyi kurtarmak üzere iken korkarak ağaçtan atlayarak, siteden uzaklaştı.

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