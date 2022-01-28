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Gündem Köpekten kaçıyordu! Kamyonet çarptı
Gündem

Köpekten kaçıyordu! Kamyonet çarptı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde köpeğin üzerine koşmasından korkarak yola kaçan kişiye kamyonet çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 18:48:00 -
Köpekten kaçıyordu! Kamyonet çarptı

Balıkesir-Dursunbey'de köpeğin üzerine koşmasından korkarak yola kaçan kişi, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

İsmail Dayı Caddesi'nde yürürken aniden önüne çıkan ve üzerine gelen köpekten korkarak kontrolsüz yola koşan A.O.T'ye (25), T.K. idaresindeki 43 ABT 145 plakalı kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.O.T, Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köpeğin kovalaması ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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