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Yerel Köpekten kaçarken canından oldu
Yerel

Köpekten kaçarken canından oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-16 16:24:00 - 2024-07-16 16:41:12
Köpekten kaçarken canından oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken kendisine saldıran köpekten kaçmak isteyen bisiklet sürücüsü motosikletin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İsabeyli Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan Furkan Berk Şahin (24), Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nden geçtiği sırada bir anda tarladan çıkan köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için manevra yapan bisiklet sürücüsüne aynı yönde ilerleyen D.K. idaresindeki motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şahin ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Şahin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

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