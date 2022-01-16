  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Köpekten kaçarken bahçe duvarından düştü
Yaşam

Köpekten kaçarken bahçe duvarından düştü

Isparta'da bir köpeğin kovaladığı Çınar Umul (11), korunmak için çıktığı bahçe duvarından düşerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 10:30:00 -
Köpekten kaçarken bahçe duvarından düştü

Isparta'da gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Çınar Umul, sokakta arkadaşıyla oynadığı sırada bir köpek tarafından kovalanınca bahçe duvarına çıktı. Duvarın üzerinde dengesini kaybeden Çınar, beton zemine düştü. İhbarla gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çınar Umul, tedaviye alındı. Umul’un kolundan ve kulağından yaralandığı öğrenildi.

Çınar Umul’un dayısı Murat Tanboğa, "Yeğenim köpekten kaçmak için bir evin bahçe duvarından ortalama 3 metre yükseklikten zemine düşüp beyin kanaması riski sonucuyla hastaneye kaldırıldı. Bugün benim yeğenimeyse yarın birçok çocuk için bu olabilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay