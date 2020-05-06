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Aktüel

Köpeklerin yaraladığı yavru çakal tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı

Bartın’da köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan yavru çakal tedavisin ardından yeniden doğaya salındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 03:37:29 -
Köpeklerin yaraladığı yavru çakal tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı

Bartın’da köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan yavru çakal tedavisin ardından yeniden doğaya salındı.


Bartın’ın Gölbucağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aç kaldığı için ormanlık alandan mahalleye inen 7 aylık yavru erkek çakal, bölgedeki köpeklerin saldırısına uğradı. Boğuşmanın ardından köpeklerin elinden kurtulmayı başaran hayvan bölgede oturan Mehmet Makaracı’nın bahçesine atladı. Hayvanın bahçesine girdiğin gören Makaracı durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, arka ayaklarından yaralanan çakalı alıp veteriner kliniğine götürdü. Burada Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisi ve kontrolleri yapılan yavru çakal, bakımının ardından yeniden doğaya salındı.


Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, hayvanın erkek ve 7 aylık olduğunu belirterek, hayvanda diş izlerinin olduğunu ve gerekli tedavisini yaptıklarını belirtti.

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