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Gündem Köpeklerin uyutulmasına karşılar ama can çekişe çekişe ölmesine razılar
Gündem

Köpeklerin uyutulmasına karşılar ama can çekişe çekişe ölmesine razılar

Yeniakit Publisher
2024-07-02 12:18:00 -

CHP’li Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi’ne ait Yeniçiftlik Barınağındaki onlarca köpeğin uyuz ve bakımsızlık sebebiyle ya öldüğü ya da ölümle pençeleştiği ortaya çıktı.

 Özel Haber 

Her fırsatta hayvansever rolüne bürünen ve hükümetin sokak hayvanlarına yönelik çıkarmaya hazırlandığı yasaya karşı çıkan CHP’lilerin maskesi bir kez daha düştü. CHP’li Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi’ne ait Yeniçiftlik Barınağındaki onlarca köpeğin uyuz ve bakımsızlık sebebiyle ya öldüğü ya da ölümle pençeleştiği ortaya çıktı. İlkel şartlarda tutulan ve adeta zindan hayatı yaşayan köpeklerin pis suları içmek zorunda bırakıldığı ve dışkı dolu alanlarda tutuldukları belirlendi. Sokaklardan toplanan onlarca köpeğin kazılan çukurlarda sıkıştığı ve oralarda can verdiğine dair görüntüler ise yürek burktu. Ayrı bölmelerde tutulan minik yavruların ise sineklerin içerisinde perişan halde hayata tutunmaya çalıştığı görüldü.

HAYVANLAR CAN ÇEKİŞİYOR

İhbar sonrası barınağa giden SOHAYKO Derneği Başkanı e. Yasin Yılmaz, şunları söyledi: “Hemen olay yerine geldik. saat 15:30 civarlarında barınağa girdik. Gerçekten bir hayvan ölmüştü. Toprağın altında yatıyordu. Veterinere göre diğer hayvanlar kazarak üstünü örtmüşlerdi. Diğer hayvanda can çekişiyordu. Veteriner Hekim Ahmet Bey’i aradık. Hasta olan hayvanları tedavi etmek istediğimizi belirttik. Kesinlikle kabul etmedi. Bir hayvan da gözümüzün önünde can çekişe çekişe hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ve hayvan hakkını savunduğunu iddia eden Doyko isimli dernek yöneticileri de veterineri savunarak, ‘Bizim burada 30 köpeğimiz var 100 e yakın yavru verdik 50’si öldü ne yapalım’ dedi. Doyko derneği ve belediyen şikâyetçi olacağız. Tekirdağ İl jandarma haydi ekiplerini çağırdık tutanaklar tutuldu.

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Yorumlar

Ömer

Sizde bir yasası çıkaramadınız. Laf laf laf. Çıkarın elinizden tutan mı var.

serhat

chpli yada akpartili değil insan olmak elzem.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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