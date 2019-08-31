Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçan 14 yaşındaki çocuk düşerek kolunu kırdı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçan 14 yaşındaki çocuk düşerek kolunu kırdı.

İddialara göre, olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan Ürgüp Kent parkta meydana geldi. 14 yaşındaki Enes Atasever arkadaşları ile parkta oynadığı esnada köpeklerin saldırısına maruz kaldı. Köpeklerden korkarak koşmaya başlayan 14 yaşındaki Enes Atasever bir anda dengesini kaybederek duvardan düştü.

Yüksekten düşerek yaralanan Enes Atasever’in tedavi için götürüldüğü hastanede kolunda kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar olduğu öğrenildi.

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