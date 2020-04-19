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Yerel

Köpeklerin saldırdığı yavru ayı telef oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayı telef oldu.

2020-04-19 20:42:25 -
Köpeklerin saldırdığı yavru ayı telef oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayı telef oldu.


İlçeye bağlı Ovaçalış köyü yakınlarında annesinden ayrılan bir yavru ayı köpeklerinin saldırısına uğradı. Yavru ayıyı köpeklerin saldırısından kurtarmaya çalışan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavru boz ayının telef olduğunu belirledi.


Yavru ayıyı kurtarmaya çalışan Ovaçalış Köyü Muhtarı Sebahattin Yalçın, köpeklerin ayıya saldırdığı görünce hemen müdahale etmeye çalıştıklarını ancak bir türlü kurtaramadıklarını sonra ise Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

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