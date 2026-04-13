Köpeklerin eve dönüş sırrı çözüldü: Yollarını nasıl buldukları ortaya çıktı

Çin’in Jilin eyaletine bağlı Changchun şehrindeki bir et işleme tesisinden kaçmayı başaran yedi köpeğin hikayesi, duyanların içini ısıtan gerçek bir dayanıklılık öyküsüne dönüştü. Tesisin soğuk duvarları arasından kurtulan ve birbirine "kardeşlik bağı" ile kenetlenen grup, eve dönebilmek için kalabalık otoyollar boyunca yaklaşık 16 kilometrelik zorlu bir yolculuğu göze aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, grubun liderliğini üstlenen bir Corgi’nin sık sık arkasına bakarak kimsenin geride kalmadığından emin olduğu görülüyor. Diğerleri ise yaralı bir Alman çoban köpeğinin etrafında adeta bir koruma kalkanı oluşturuyor. Aralarında Golden Retriever, Labrador ve Pekinez cinsi köpeklerin de bulunduğu bu grup, bir film senaryosunu andıran yolculuğu başarıyla tamamladı.

KÖPEKLERİN GÖRÜNMEZ PUSULASI VE KOKU HAFIZASI

Bilim dünyası, köpeklerin bu denli uzak mesafelerden yollarını bulup eski evlerine nasıl ulaşabildiğini uzun süredir araştırıyor. Bu mucizevi dönüşün ardında aslında iki temel yetenek gizli: Olağanüstü bir koku alma duyusu ve Dünya’nın manyetik alanını algılayabilen biyolojik bir pusula. İnsanlar dünyayı ağırlıklı olarak görerek algılarken, köpekler için yaşam kokulardan ibaret bir harita gibi şekilleniyor.

Bir köpeğin burnunda 300 milyondan fazla koku reseptörü var; bu da onların koku alma kapasitesini bizimkine kıyasla en az 10 bin kat daha güçlü hale getiriyor. Bu keskin yetenek sayesinde, tanıdık bir nesneyi veya kişiyi yaklaşık 20 kilometre öteden bile ayırt edebiliyorlar.

Ancak koku duyusu, bu uzun yolculuğun sadece bir parçası. Araştırmalar, köpeklerin yön bulma konusunda manyetik alanlardan da yararlandığını gösteriyor. 2020 yılında yapılan kapsamlı bir çalışmada, köpeklerin ormanlık alanlarda serbest bırakıldıklarında yollarını bulmadan hemen önce "pusula koşusu" adı verilen ilginç bir hareket yaptıkları saptandı. Köpekler, dönüş yoluna geçmeden önce Dünya’nın kuzey-güney manyetik ekseniyle hizalanan kısa bir koşu yaparak adeta içsel pusulalarını kalibre ediyor.

Bu gizemli navigasyon yeteneği koku alma ve görsel işaretleri takip etme becerisiyle birleştiğinde, ortaya aşılması güç bir hayatta kalma stratejisi çıkıyor. Uzmanlar, eve dönmeye çalışan köpeklerin büyük kısmının koku takibini ana yöntem olarak kullandığını, bir kısmının ise fiziksel yer işaretlerini hafızasına kazıyarak ilerlediğini belirtiyor.

Changchun'daki yedi kahraman da muhtemelen bu içgüdüsel yeteneklerini birleştirerek ve en önemlisi birbirlerine destek olarak otoyolun tehlikelerini geride bırakmayı başardı. Onların bu sessiz dayanışması, hayvanlar dünyasındaki sadakat ve zekanın ne kadar derin olabileceğini bir kez daha kanıtlamış durumda.