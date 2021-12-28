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Yaşam Köpekleri için kavga eden kadınlar birbirini ısırdı!
Yaşam

Köpekleri için kavga eden kadınlar birbirini ısırdı!

Olay Almanya’da meydana geldi. Almanya’nın batısındaki Thuringia eyaletinde köpeklerin nasıl eğitilmesi konusunda kavgaya girişen iki kadından biri diğerini ısırdı. Polis köpeklerin ise kavgaya karışmadığını ve öylece izlediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 12:31:00 -
Köpekleri için kavga eden kadınlar birbirini ısırdı!

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre olay, 27 yaşındaki bir kadının, 52 yaşındaki diğer bir hemcinsinin, köpeğine vurduğunu görmesiyle başladı. Bu davranış nedeniyle önce laf dalaşına giren iki kadının kavgası fiziksel bir hal aldı. O esnada yaşlı kadın daha genç olanın üstüne düştü ve dişlerini genç kadının bacağına geçirdi.

Polis köpeklerin ise kavgaya karışmadığını ve öylece izlediğini aktardı. İki kadın ‘fiziksel saldırı’ suçlarından hakim karşısına çıkacak.

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Yorumlar

Aslan akbey

Sahibi ısırgan olmayan kopekler ısırmaz. Kopek sahibinin kişiliğini yansıtır
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