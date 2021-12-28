Köpekleri için kavga eden kadınlar birbirini ısırdı!

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre olay, 27 yaşındaki bir kadının, 52 yaşındaki diğer bir hemcinsinin, köpeğine vurduğunu görmesiyle başladı. Bu davranış nedeniyle önce laf dalaşına giren iki kadının kavgası fiziksel bir hal aldı. O esnada yaşlı kadın daha genç olanın üstüne düştü ve dişlerini genç kadının bacağına geçirdi.

Polis köpeklerin ise kavgaya karışmadığını ve öylece izlediğini aktardı. İki kadın ‘fiziksel saldırı’ suçlarından hakim karşısına çıkacak.