  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte gerçek zulüm budur! Mustafa Kamalak'ın diyemedikleri

Abdullah Ağar'dan olay Hakan Fidan çıkışı: Çok konuşamam ama onunla ilgili bir olay Türkiye'de ıskalandı

Rusya'yı zora sokan, kan donduran itiraf!

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silah dahil topyekun savaş tehdidi

Türkiye için F-35 gelişmesi sonrası çılgına döndü: Lanet olsun! Acilen bunu yapmak lazım

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Fiyatlar yüzde 150 arttı, yeni dönem başladı

Altını olanlar ve olmayanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Balon patlamak üzere

Aşağılık kompleksinden daha aşağılık bir şey

Çiftçi 1'e üretti, market 248'e sattı! Yok artık dedirten raf fiyatları

"Truva atı parti" deyip ilçe başkanı dahil 100 üye istifa edip AK Parti'ye geçti
Gündem "Köpekler olmasa, seni kim ekrana çıkartır"
Gündem

"Köpekler olmasa, seni kim ekrana çıkartır"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaşanan sokak köpekleri tartışmasına HAYTAP İstanbul Temsilcisi Tolga Akyıldız da dahil oldu. Sevilay Yılman'a seslenen Akyıldız, "Yat kalk köpeklere dua et, onlar konu olmasa seni kim ekrana çıkaracaktı?" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 14:24:00 -

Habertürk canlı yayınında gazeteci Sevilay Yılman ile hayvan hakları savunucusu Yasemin Babayiğit arasında başıboş köpek sorunu üzerinden tartışma yaşandı. Stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlarda Yılman'ın "Yasemin Hanım ben FETÖ'yle uğraştım sizinle uğraşamadım" demesi dikkat çekti. O anlarda ne yapacağını şaşıran sunucu Mehmet Akif Ersoy, konukları sakinleştirmekte zorlandı.

Detaylar:

Sevilay Yılman: Sana ne Ayşenur Arslan
Sevilay Yılman: Sana ne Ayşenur Arslan

Medya

Sevilay Yılman: Sana ne Ayşenur Arslan

Tartışmaya HAYTAP - Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilcisi Tolga Akyıldız da dahil oldu. Twitter hesabı üzerinden Sevilay Yılman'a seslenen Akyıldız, "Sevilay sen sadece köpeklerden bahsederek gündeme gelebilen kifayetsiz bir gazetecisin. Yat kalk köpeklere dua et, onlar konu olmasa seni kim ekrana çıkaracaktı? Konuşacak anlatacak başka bir tek şeyin yok. Tek bildiğin korku ve nefret pompalamak. Az kaldı az..." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman ise "Bu tehditleri kime güvenerek savuruyorsunuz" diyerek, kendisini tehdit eden HAYTAP İstanbul temsilcisi Tolga Akyıldız'a tepki gösterdi:

HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!
HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!

Medya

HDP’ye dümen kıran Sevilay Yılman, 7 yıl sonra gerçeği gördü: Mükemmel ötesi!

Bazı ezik dindarlar, Sevilay Yılman kadar olamadı! O ahlaksıza haddini böyle bildirdi
Bazı ezik dindarlar, Sevilay Yılman kadar olamadı! O ahlaksıza haddini böyle bildirdi

Medya

Bazı ezik dindarlar, Sevilay Yılman kadar olamadı! O ahlaksıza haddini böyle bildirdi

CHP'li yazar Sevilay Yılman'dan bomba
CHP'li yazar Sevilay Yılman'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Resmen yer yerinden oynayacak

Medya

CHP'li yazar Sevilay Yılman'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Resmen yer yerinden oynayacak

Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...
Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...

Medya

Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...

CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!
CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!

Siyaset

CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!

Canlı yayında Köpek tartışması! Konuklar birbirine girdi
Canlı yayında Köpek tartışması! Konuklar birbirine girdi

Gündem

Canlı yayında Köpek tartışması! Konuklar birbirine girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23