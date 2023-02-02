"Köpekler olmasa, seni kim ekrana çıkartır"

Habertürk canlı yayınında gazeteci Sevilay Yılman ile hayvan hakları savunucusu Yasemin Babayiğit arasında başıboş köpek sorunu üzerinden tartışma yaşandı. Stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlarda Yılman'ın "Yasemin Hanım ben FETÖ'yle uğraştım sizinle uğraşamadım" demesi dikkat çekti. O anlarda ne yapacağını şaşıran sunucu Mehmet Akif Ersoy, konukları sakinleştirmekte zorlandı.

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Tartışmaya HAYTAP - Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilcisi Tolga Akyıldız da dahil oldu. Twitter hesabı üzerinden Sevilay Yılman'a seslenen Akyıldız, "Sevilay sen sadece köpeklerden bahsederek gündeme gelebilen kifayetsiz bir gazetecisin. Yat kalk köpeklere dua et, onlar konu olmasa seni kim ekrana çıkaracaktı? Konuşacak anlatacak başka bir tek şeyin yok. Tek bildiğin korku ve nefret pompalamak. Az kaldı az..." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman ise "Bu tehditleri kime güvenerek savuruyorsunuz" diyerek, kendisini tehdit eden HAYTAP İstanbul temsilcisi Tolga Akyıldız'a tepki gösterdi: