'Köpekler olmasa ekrana çıkamayacak' Sevilay ifşa etti! 'Halil amca AK Parti'ye döndü'

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Önceki gün canlı yayında yaşanan başıboş köpek tartışmasından sonra, HAYTAP İstanbul Temsilcisi Tolga Akyıldız tarafından, "Yat kalk köpeklere dua et, onlar olmasa seni kim ekrana çıkaracaktı?" sözleri ile eleştirilen Sevilay Yılman, kanal çalışanlarından Halil amca adı ile bahsettiği kişinin seçim tercihini açıkladı.

6'lı masaya eleştiride bulunan Yılman, seçmeninin Millet İttifakı'ndan vazgeçtiğini itiraf etti.

Sevilay Yılman, 6'lı masanın içi boş politikalarının muhalif seçmeni de AK Parti'ye yönelttiğini söyledi.

Halil Amca diye bahsettiği kişinin Habertürk'te asgari ücretli olduğunu, yemekhanede görev yaptığını belirten Yılman, şu ifadeleri kullandı:

Halil amca yaz aylarında "artık yeter, ekonomi çok bozuldu. Ben 6'lı masada kim olursa olsun ona oy vereceğim" diyordu. Geçenlerde konuştuğumuzda ise yine AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. Niye? Çünkü 6'lı masanın içi boş. Halil amca gibi binlerce, milyonlarca insan var.