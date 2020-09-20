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Yaşam Köpekbalıklarına yapılan otopsi "katili" ortaya çıkardı
Yaşam

Köpekbalıklarına yapılan otopsi "katili" ortaya çıkardı

Katil balinalar Güney Afrika açıklarında karaciğerlerini yemek için büyük beyaz köpekbalıklarına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:55:00 -
Köpekbalıklarına yapılan otopsi "katili" ortaya çıkardı

Güney Afrika açıklarında katil balinalar, karaciğerlerini yemek için büyük beyaz köpekbalıklarına saldırdı.

Newsweek’in haberine göre, balıkçı kasabası Gansbaai’de sahile vuran 6 köpekbalığına otopsi yapıldı.

Otopsilere katılan bir bilim insanı, köpekbalıklarının balinalarca “kesin ve düzgün” şekilde nasıl “yırtılıp açıldığı" hakkında bilgi verdi.

Deniz biyoloğu Alison Towner, YouTube kanalı Shark Talk’a yaptığı açıklamada, bu balinaların köpekbalıklarının 80 kiloya ulaşabilen karaciğerlerini çıkarma amacı ile genellikle boğazlarının hemen altındaki deriyi yırttığını belirtti.

Bilim insanı, bu saldırıların ardından köpekbalığı cesetlerinin genelde kıyıya vurmadığını ve bu sebep ile bilimsel araştırmaların nadiren mümkün olduğunu söyledi.

Bilim insanına göre; karaciğeri yırtılıp açılmış, neredeyse yetişkin olan bir diğer beyaz köpekbalığının sahilde olduğunu duymanın şaşırtıcı ve inanması zor bir durum olduğunu ifade etti.

2017 senesinden beri ülkenin kıyılarında katil balinaların köpekbalıklarına saldırdığı belirtiliyor. Başlarda bilim insanları başka türde köpekbalığı buluyordu fakat daha sonra ciğerleri sökülmüş büyük beyazlar da bunlara müdahil oldu.

Araştırmacılar sonunda bu saldırıları bölgede görülen iki katil balina ile ilişkilendirdi. Balinaların köpekbalıklarına yaptıkları bu saldırıların amacının ise yüksek besleyici özelliği bulunan ciğerlerini yemek için olduğu düşünülüyor.

Saatlerce devam eden otopsiler esnasında araştırma ekibin köpekbalıklarının her kısmını titizlikle incelediğini belirten Towner, tekne yaralanması veya olta ipi gibi ölüme sebebiyet verebilecek başka hiçbir ize rastlamadıklarını bildirdi.

Towner, yırtıp açma biçiminin başka köpekbalığı türlerinde gözlemlenenler ile aynı olduğunu söyledi.

Cilt yüzeyinin hemen altının köpekbalığını açmak ve ciğerini çıkartmak için mükemmel bir yer olduğunu ifade eden Towner, iki hayvanın kalbinin de sökülürken bir erkeğin testisinin de alındığını düşündüğünü, bunların vücut boşluğuna çok yakın olduğunu belirtti.

Independent'in haberine göre; katil balinaların Güney Afrika açıklarına gelmesi ile beraber False Bay gibi bölgelerde yaygın görülen büyük beyaz köpekbalıkları ortadan yok oldu. San Francisco açıklarında yapılan önceki araştırmaların sonuçları da iki türün bir araya geldiğinde köpekbalıklarının bir müddet sonra alanı terk ettiğini gösteriyor.

Fakat Güney Afrika’da aşırı avlanma gibi birçok etkenin de bu kayıplarda payı olabileceği düşünülüyor. Bölgede kirlenme ve balıkçılık gibi insan kaynaklı etmenlerin de köpekbalığı sayısını katil balinalardan önce azalttığı biliniyor.

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