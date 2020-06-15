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Yerel

Köpek yola çıktı Akhisar'da facianın eşiğinden dönüldü

Akhisar istikametine giden yolcu otobüsü, önüne çıkan köpeğin ardından şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otobüs yoldan çıkarak 100 metre sürüklendikten sonra devrildi. Araç içerisinde 17 yolcu bulunurken, yaşanan kaza sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 08:33:00 -
Köpek yola çıktı Akhisar'da facianın eşiğinden dönüldü

Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki 50 AG 708 plakalı otobüs Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.

2 kişi kazayı hafif yaralarla atlattı

Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametine giden otobüsün önüne çıkan köpeğin ardından şoför Murat Temiz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek ilerledi. Devrilmeden yol kenarında sürüklenen 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 2 yaralı kişi olay yerine gelen 112 acil ambulans aracında ayakta tedavi edildi. Yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı.

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