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Aktüel

Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden Hakkari’ye getirilen güvenlik güçlerine ait yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:34:35 -
Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden Hakkari’ye getirilen güvenlik güçlerine ait yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi.


Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine sağlık taraması için getirilen iki yavru köpek, gerekli sağlık taramaları ve aşıları yapıldıktan sonra ilçeye geri gönderildi. Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçeden getirilen iki yavru can dostun genel sağlık taramaları ve aşılarını yaptıklarını belirterek, başıboş veya sahipli can dostlara yönelik sağlık taramalarının ise devam ettiğin belirttiler.

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