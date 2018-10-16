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Köpek yavruları boğulmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde itfaiye ekipleri, boğulmaküzere olan 9 köpek yavrusunu kurtardı.

16 Ekim 2018 Salı 16:10
Köpek yavruları boğulmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'da bulunan Seydikemer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Uğurlu Mahallesi'nde yolun altında bulunan su borusundan köpek sesi geldiğini fark edince, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, köpek yavrularını kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye eri, su borusuna girerek ulaştığı köpekleri boğulmaktan kurtardı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:10
  1. Muğla
  2. Seydikemer
  3. Köpek yavruları
  4. boğulmaktan son anda kurtarıldı

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