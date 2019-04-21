Köpek ve kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'in Çeşme ilçesinde köpek ve park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.21 Nisan 2019 Pazar 15:53
Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Yayla'nın (52) kullandığı 35 AED 388 plakalı motosiklet, köpeğe ve park halindeki kamyona çarptı.
Ağır yaralanarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Yayla, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın, Yayla'nın aniden yola çıkan iki sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği, motosikletin çarptığı köpeğin telef olduğu öğrenildi.
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