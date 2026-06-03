Köpek sürüsünün hedefi olan boz ayıdan hayatta kalma mücadelesi! O anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğal yaşamın ne denli acımasız ve sert kurallara sahip olduğunu gözler önüne seren kan dondurucu bir olay yaşandı. Arazide kendi halinde ilerleyen devasa bir boz ayı, bir anda bölgedeki bir grup köpeğin vahşi saldırısına uğradı. Çevrelenerek baskı altında kalan yırtıcı hayvanın, köpek sürüsüne karşı verdiği amansız hayatta kalma mücadelesi dron kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kars'ta bir grup köpeğin saldırısına uğrayan boz ayının hayatta kalma mücadelesi dron kamerasına yansıdı.
Sarıkamış ilçesinde kaydedilen görüntülerde, arazide ilerleyen boz ayı bir anda köpeklerin hedefi oldu. Ayının peşine düşen köpekler, uzun süre yırtıcı hayvanı takip ederek saldırmaya çalıştı. Baskı altında kalan ayı ise bir yandan hızla koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, diğer yandan kendisine yaklaşan köpeklere karşı savunma yaptı.
Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının zaman zaman arkasını dönerek köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı, ardından yeniden koşarak güvenli bir alana ulaşmaya çalıştığı görüldü.
Doğal yaşamın sert kurallarını gözler önüne seren görüntülerde, boz ayının soğukkanlı tavrı ve hayatta kalma mücadelesi dikkat çekti. Dakikalar süren kovalamaca boyunca ayı, saldırılardan korunmak için sürekli yön değiştirirken, köpekler de takibini bırakmadı. O anlar kameraya yansıdı.
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