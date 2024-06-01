Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’

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Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan yasa teklifinin kamuoyundan yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz Özdil, tasmasız gezen sahipli köpekler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

“O tasmayı sana takarım”

Başına gelen bir olayı aktaran Özdil şunları kaydetti:

Tasmasız gezen sahipli köpekler birbirlerini görünce saldırıyorlar. Ben mesela bir defasında bir hanımefendiyi “Köp"eğinizi tasmasız gezdirmeyin, bakın orada tabela var” diye uyardım. “O tasmayı sana takarım” dedi.

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Erkek olsa, o tasmayı ona yedireyim ama kadın olduğu için boynumuz kıldan ince, özür dilerim o hale diyoruz yürüyüp gidiyoruz. Eee şimdi böyle hayvan severlik olur mu? Dışarıdan bakınca da modern görünümlü eğitimli bir hanım efendi. Ama kurallara uyun diye uyardığımızda ‘o tasmayı sana takarım’ diyecek kadar kaba ve çirkef olabiliyor. Bu bakış açısıyla bu feci soruna çözüm bulunabilir mi!