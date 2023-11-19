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Yaşam Köpek sahaya girince olanlar oldu!
Yaşam

Köpek sahaya girince olanlar oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 18:49:00 -

Çankırı’da sahaya giren köpek maçın durmasına yol açtı. Yaramaz köpeği sahadan çıkartmak hiç kolay olmadı.

Çankırı'da sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkarıldı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Çankırı Saray 18 Spor ve Perşembespor arasında Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 83'üncü dakikasında sahaya bir köpek girdi.

Sahanın ortasına kadar gelen köpek maçın durmasına neden oldu.

Güvenlik ekiplerinin çabalarına rağmen sahadan çıkarılamayan köpek taraftarları da gülümsetti. Bazı taraftarlar hakemden sahaya giren köpeğe kırmızı kart göstermesini istedi.

Köpeğin sahadan çıkarılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.
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