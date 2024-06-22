Köpek lobisine bağış yağıyor

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Akit, Türkiye’de adeta bir milli güvenlik meselesi haline gelen “Başıboş Hayvan Sorunu” altında dönen rant çarkını ifşa etmeyi sürdürüyor. Sokak köpekleri ile ilgili hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan etki analizi raporuna göre son 5 yılda sadece mamaya 84 milyar TL gibi devasa bir rakam ödenirken, köpek odaklı hayvan derneklerinin de sözde ‘bağış’ adı altında yüklü miktarda gelir elde ettiği tescillendi.

Gazetemizin ulaştığı verilere göre, Şanlıurfa’da karantina altında olan kuduz köpekleri Ankara’ya kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve kamuoyunda, “Köpek

Velisi” olarak bilinen Buket Özgünlü Boyacı ile eşinin hesabına yurt dışından bağış yağdığı ortaya çıktı.

Kirasını bile ödeyemezken emlak zengini oldu

6 yıl önce kirasını ödeyemeyecek durumda iken ve sık sık ev sahibi ile bu konuda tartışma yaşarken kurduğu ‘Yaşama Tutunan Patiler’ isimli derneğin ardından “emlak zenginine” dönüşen ve aralarında anaokulu ile lüks araçların da olduğu servetini yakın akrabalarının üzerine kaydederek gizlediği öne sürülen Buket Özgünlü Boyacı ile kocası Tuna Boyacı’ya ait “Köpek Velisi Almanya” isimli hesaba Avrupa’nın muhtelif ülkelerinden avro bağışı geldiği belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gurbetçilerden toplanan binlerce avroluk bağışların “People” ve “Western Union” aracılığıyla Türkiye’ye sokulduğu belirtilirken, PayPal listeleri ile havale fişleri “Köpekleri tedavi ettiriyoruz” bahanesiyle sosyal medyadan “sanal dilencilik”le para toplayan Boyacı ailesine gönderilen bağışların boyutunu gözler önüne serdi.

4 yılda 7 estetik ameliyat

Daha önce de “köpeksever” Buket Özgünlü Boyacı’nın, 13.12.2021 tarihinde başkent Ankara’da kurulan “Pırlantalı Çocuklar” isimli anaokulunu ise kız kardeşi Tuğçe Soysal’ın üzerine tescillediği iddia edildi. “Köpek Velisi” olarak bilinen Buket Özgünlü’nün kendi kişisel sosyal medya hesabında, derneği www.yasapati.org”nin yanı sıra “Pırlantalı Çocuklar” okulunun ismini de paylaşması, adeta iddiaları doğrulayan bir itiraf olarak yorumlandı. Ayrıca başıboş sokak köpekleri ile yakından ilgilenen bir derneğin yöneticisi ise gazetemize yaptığı açıklamada, son 4 yılda 7 kez estetik ameliyatı olan Boyacı’nın kendisine ait ultra lüks aracı annesinin üzerine kaydettiğini belirtti. İsminin gizli kalmasını isteyen dernek yöneticisi, Boyacı’nın kız kardeşinin kocasının ise Boyacı’ya ait barınağın içerisinde kaçak “köpek pansiyonu” işlettiğini öne sürdü.

Köpek işinde para çok

Öte yandan, “Kimseden para istemiyorum” diyen Sinem Umaş’ın da hayvanseverlerden topladığı paraların miktarı dikkat çekti. Köpeklerle ilgilenme bahanesiyle bağış toplayan Umaş’ın para hareketlerini paylaşması ise dikkat çekti. Sürekli nakit çekimi yapan Umaş’ın bağış dilenciliği ile ilgili bir paylaşımı şöyle: “2000 TL ödendi. Kalan bakiye 4500 TL. Bu kadar yüklü ödeme yaptığımda maddi konuda sıkışıyorum. Evimde 13 köpek var; aşısı hastalığı maması ev kirası doğalgazı sorumluluğum çok büyük. Az çok demeden destek olursanız çok mutlu olurum.”