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Sosyal Medya Köpek kostümü giyip şov yaptı! Sizce bu şahsın tedaviye ihtiyacı var mı yok mu?
Sosyal Medya

Köpek kostümü giyip şov yaptı! Sizce bu şahsın tedaviye ihtiyacı var mı yok mu?

Yeniakit Publisher
2024-06-03 17:14:00 - 2024-06-03 17:16:27

Bitlis'te sözde bir hayvansever köpek kostümü giyerek acınası bir eyleme imza attı.

Türkiye AK Parti iktidarının çabalarıyla başıboş köpek sorununun çözümüne çare ararken sözde hayvanseverler kendilerini hayvanlarla bir tutuyor.

Siyasilerin makam koltuklarına köpek otutturdukları Türkiye'de vatandaşlar da köpek kostümü giyiyor.

Kilis'te köpek kostümü giyen bir vatandaş acınası bir eyleme imza attı.

Kendini hayvanla bir tutan adam köpekmiş gibi konuşarak sözde bir dram yansıtmaya çalıştı.

Acınası eylem sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları şahsın ruhsal tedaviye ihtiyacı olduğu yorumunda birleşti.
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